عاجل.. أحمد جمال الدين يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى للبناء على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتأمين الصحى الشامل وتستهدف تعزيز الخدمات الصحية فى جميع مناطق الجمهورية والارتقاء بجودة الخدمات وتطبيق التأمين الصحى على جميع المحافظات.





وأضاف جمال الدين، فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الاستراتيجية تستهدف أيضَا مواصلة خفض نسبة الأمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر، وتطوير التعليم الفنى، وتطوير منظومة البحث العلمى وتنظيم الحق فى المعرفة. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف البناء على جهود الحد من البطالة بتوفير فرص العمل وأجور عادلة وفض منازعات العمل، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والتوسع فى إنتاج مياه الشرب الأمنة، وإدخال خدمات الصرف الصحى، وتقليل الفاقد من المياه، وتوفير السكن لمحدودى الدخل وتطوير المناطق العشوائية. وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف البناء على الإصلاحات التشريعية والمبادرات والسياسات التى تبنتها الدولة والتى انعكست على حقوق المرأة وكبار السن والطفل وذوى الهمم والشباب. كما تستهدف الاستراتيجية التثقيف وبناء القدرات، وتكثيف جهود المؤسسات الدينية والحكومية لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

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