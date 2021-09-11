عاجل- جمال الدين: استراتيجية حقوق الإنسان تضمن استقلالية الكيانات الإعلامية

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية، وتكوين الأحزاب.





وأضاف جمال الدين، فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية توفر الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، والنقابات العملية، حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات، وإجراء اتفاقيات العمل، وتعزيز مشاركتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة فى إعداد مشاريع القوانين.

كما أكد أن الاستراتيجية تضمن وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، كما تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى، واحترام حرية المعتقدات الدينية.

ويطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.