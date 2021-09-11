عاجل- جمال الدين: الاستراتيجية الوطنية تستهدف تولى الشباب المناصب القيادية

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن حقوق ذوى الإعاقة، والشباب، وتشجعهم على المشاركة فى الحياة العامة وتولى المناصب القيادية.





وأضاف جمال الدين، فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تستهدف إطلاق الخطة الوطنية للتعليم فى مجال حقوق الإنسان بالمراحل التعليمية المختلفة، وتقديم الدعم التقنى لجهات بناء القدرات والتدريب فى جميع قطاعات الدولة للالتزام بقيم حقوق الإنسان. وأشار جمال الدين، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت على زيادة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائى. ويطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

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