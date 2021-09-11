عاجل- وزير الخارجية يشكر الرئيس السيسى على إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وجه سامح شكرى وزير الخارجية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعايته وهو ما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لإعلاء كرامة الإنسان المصرى.





وأضاف شكرى، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يشكل إضافة هامة لبنية المؤسسة الداعمة لحقوق الإنسان ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع الالتزامات الدستورية وحرص الحكومة على حقوق الإنسان فى إطار برنامجها التنموى الشامل مع استراتيجية رؤية 2030.

يذكر أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.