عاجل- الأمم المتحدة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر خطوة مهمة

وأشادت خان، فى كلمة مسجلة خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد أول استراتيجية من نوعها فى حقوق الإنسان فى مصر وهى خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان فى البلاد.
وأوضحت رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنها سعيدة بأن التوصيات التى تلقتها مصر من مجلس حقوق الإنسان فى نوفمبر 2019 تم أخذها فى الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية.
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