القوى العاملة : تعيين ١٢٠٨ شاباً منهم ١٤٥ من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين ١٢٠٨ شاباً، منهم ١٤٥ من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ١٦٠٩ شابا ، فضلاً عن توفير ٢٤٠ فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ٧٧٥ عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود بإجمالى ٤ آلاف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بحفظ ٦ تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ ١٤ أجنبياً آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على ٤٢٩ منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨ محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٣٦ منشأة ، وأسفر عن تحرير ٣٣ محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ٦ ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة ٥٧ منشأة يعمل بها ١٠٨٧٢ عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

وأضاف أن المديرية تلقت ١٠٩ شكوى علاقات عمل ، تم تسوية ٦٢ منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه ٤٣ شكوى ، وتبقى ٤ شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التدريب المهني قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ ١٠ متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالمحافظة .