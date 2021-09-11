أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا ، وبلغت إجمالي مستحقاته 79 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري "عصام.س.أ.م" لدى شركة نيسان للسيارات "الدفعة الأخيرة" من مستحقاته وقيمتها ٧٩ ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع الشركة المذكورة تم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل فورا ،فضلا عن نقل الخدمات بناء علي رغبة العامل، ووجه المكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق المستمر والاستجابة الفورية لصرف مستحقات المواطن وقيمتها 79 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل مستحقات عامل مصري بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.