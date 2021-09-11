/649567/نساء-مصر تهنىء-الإخوة-الأقباط-بعيد-النيروز-التلاحم-الوطني-بين-عنصري-الأمة-سيظل-متماسك-أبد-الدهر

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة، إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد النيروز، داعية المولى عز وجل أن يعوده بالخير واليمن والبركات على الشعب المصري أجمع.

نساء مصر تهنىء الإخوة الأقباط بعيد النيروز

وأشارت العبسي، في بيان لها، أن اعياد الإخوة الأقباط تمثل أعيادا للشعب المصري بجميع طوائفه، قائلة: التلاحم الوطني سيظل متماسك بين عنصري الأمة أبد الدهر، ولن تستطيع قوى الشر والظلام التفرقة بينهما أو احداث اي فتنه بينهما.

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن عنصري الأمة "المسلمين والأقباط" سيظلان في رباط الى يوم القيامة، وتجمعهما أواصر الود والسلام والاحترام المتبادل، والجميع يرفع لواء الوطن أولا وأخيرا، والمصلحة العليا للبلاد هي الهدف السامي لدى الشعب المصري أجمع.

وأضافت الدكتورة منال العبسي، أن هذه المناسبات تُظهر دائماً معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء التصدي لجائحة كورونا، وتداعياتها السلبية، وكذلك التصدي لقوى الشر التي تريد تفتيت الدولة، وتشويه ما تم من إنجازات .

وطالبت العبسي جموع المصريين، بالتلاحم والتماسك لتعيش الدولة المصرية في حالة من الأمن و الإستقرار، ورفع راية التنمية والتعمير، وأن يعمل كل شخص في مكانه بجهد وإخلاص من أجل أن يظل هذا الوطن في مقدمة الأمم .