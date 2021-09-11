/649574/شقيق-صاحب-فيديو-التنبؤ-بوفاته-يكشف-تفاصيل-مثيرة-في-حياته-فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لشاب يقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهو يقوم بتوديع أهله وأصدقاءه بكلمات تدمي القلوب وتسيل لها الدموع قبل وفاته بأيام قليلة الأمر الذي أثار التعاطف بشكل كبير من جانب جموع الجمهور.

شاب يتنبأ بوفاتة

وقال الشاب في رسالتة عبر فيديو قام أحد أصدقائة بتصويرة لة بنائا علي طلبه: “أنا عارف ان انا هموت قريب ومحدش يزعل مني لو كنت زعلته وانا مش هزعل حد تاني انا ماشي وانا مش زعلان ربنا اراد كدا والحمد لله، ربنا حنين على عبيده وربنا هيكون حنين عليا احسن من اي حد في الدنيا دي كلها”، بهاذة الكلمات ودع الشاب أهلة واصدقائة علي صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل الجميع في حالة من الذهول والاستغراب بعد وفاة هذا الشاب، عقب تدول هذا الفيديو بساعات.

قصة الشاب الذي تنبأة بوفاته

وأنتقل موقع دوت الخليج الي محل اقامة الحاج هاني محمد ابراهيم صاحب الفيديو المتداول والالتقاء بإشقائة لعرض ماتم وتوضيح الحقائق حول تدول الفيديو وردود الأفعال.

في البدايه يقول الحاج علاء محمد احد أشقاء صاحب فيديو التنبأ، بأن اخيه قد اجري عملية دعامة في القلب في عام ٢٠١٥ ولم يعاني بعدها من اي مرض، إلا أنه شعر بتعب في اليوم الذي توفي فيه، وعليه تم نقله للمستشفي ولقي مصرعه في الحال.

«كان خير وقريبا من ربنا».. شقيق صاحب فيديو التنبأ بوفاته يحكي تفاصيل مثيرة في حياته

وأضاف :”ان أخيه كان قريبا من ربنا جدا، ولان يتأخر عن اي انسان يقصدة في شي حتي لومش معاه، ولم يعلم بموضوع نشر فيديو لإخية، وهو يودع اهلة واصحابة غير ليلة الوفاة، وهذا ماجعلنا نشعر بحالة من الاستغريب”.

وأكد الحاج طارق عبد الستار ابن عمة الحاج هاني المتوفي انه كان دائمآ يسعي لعمل الخير مع الغريب والقريب، ولم يتوانا لحظة عن المشاركة في الخير والصلح بين الناس، قائلا اللي في ايده مكنشي لة.