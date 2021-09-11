بعد إقتراب تجديد تعاقدهما مع الأهلي..ماذا قدم معلول والسوليه للقلعة الحمراء؟

/649561/بعد-إقتراب-تجديد-تعاقدهما-مع-الأهليماذا-قدم-معلول-والسوليه--للقلعة-الحمراء

إقترب مسؤولوا النادي الأهلي من تمديد التعاقد مع الجناح التونسي علي معلول ولاعب خط الوسط المصري عمرو السوليه. قترب مسؤولو النادي الأهلي من تجديد عقد الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعبين على معلول وعمرو السوليه، بنهاية الموسم المقبل.

انهي امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافه التفاصيل مع اللاعبين حول تجديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وجاء ذلك بناءاً علي رغبة اللاعبين في البقاء داخل جدران النادي الاهلي.

أرقام علي معلول مع الأهلي: شارك معلول مع الأهلي منذ قدومه موسم 2015_2016، في 148 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 43 أخرين.

بطولات معلول مع الأهلي

حقق الدولي التونسي علي معلول 11لقباً مع النادي الأهلي تتمثل في: بطوله الدوري المصري 4مرات بطولتين لكأس مصر السوبر المحلي مرتين بطوله دوري أبطال أفريقيا مرتين إضافة إلى المشاركه في الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب ينتهي مع الأهلي فى 2022 وتوصل معه مسئولو النادى لاتفاق للتمديد حتى ينتهي52024 وسيتم الإعلان رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

أرقام وبطولات عمرو السوليه مع الأهلي

شارك عمرو السوليه مع الأهلي في العديد من المباريات نجح خلالهم في إحراز 20 هدفاً، وصنع 16 آخرين. توج عمرو السولية منذ انضمامه إلى النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز 5 مواسم متتالية، كما توج السولية مع الأهلي ببطولتي كأس مصر وبطولتين كأس السوبر المصري، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركه مع الأهلي في بطوله كاس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية.