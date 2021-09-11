دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة نشوى الشريف خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول بمجلس النواب.

الجلسات العامة

حضرت النائبة نشوى الشريف ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 40 جلسة عامة، إضافة إلى استخدام 5 أدوات رقابية ،منها التقدم بطلب إحاطة حول قانون 148 للتأمينات والمعاشاتـ ، وآخر بشأن مسابقة 120 ألف معلم.

كما شاركت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، 7 ندوات وفعاليات ، إضافة إلى 6 زيارات ميدانية ، فضلا عن تقدمها بـ 12 طلب خدمي ، وحضور 55 اجتماعا باللجان النوعية.

دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.