تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، حيث يترواح سعر الطماطم بين ٣ الي ٦ جنيهات.
دوت الخليج
ويترواح سعر البطاطس بين ٣ ونصف الي ٦ ونصف جنيهات، وسعر البصل جنيها ونصف الي ٣ جنيهات، واستقرت الكوسة عند ٥ جنيهات للكيلو الواحد، والخيار البلدي عند ٥ جنيهات.
استقرار اسعار الفاكهة
واستقرت اسعار الفاكهة اليوم، حيث تتراوح سعر البرتقال البلدي بين ٣ و ٣ ونصف جنيها، وسعر البرتقال الصيفي بين ٥ و ٦ ونصف جنيها، والعنب الاحمر بين ٦ و ٩ جنيهات.
ويتراوح سعر التفاح المصري بين ١٢ و ١٨جنيها، والامريكي بين ٧ و ٢٣ جنيها، والبلح الزغلول بين ٤ و ٧ جنيهات.
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