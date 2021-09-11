تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، حيث يترواح سعر الطماطم بين ٣ الي ٦ جنيهات.

دوت الخليج

ويترواح سعر البطاطس بين ٣ ونصف الي ٦ ونصف جنيهات، وسعر البصل جنيها ونصف الي ٣ جنيهات، واستقرت الكوسة عند ٥ جنيهات للكيلو الواحد، والخيار البلدي عند ٥ جنيهات.

استقرار اسعار الفاكهة

واستقرت اسعار الفاكهة اليوم، حيث تتراوح سعر البرتقال البلدي بين ٣ و ٣ ونصف جنيها، وسعر البرتقال الصيفي بين ٥ و ٦ ونصف جنيها، والعنب الاحمر بين ٦ و ٩ جنيهات.

ويتراوح سعر التفاح المصري بين ١٢ و ١٨جنيها، والامريكي بين ٧ و ٢٣ جنيها، والبلح الزغلول بين ٤ و ٧ جنيهات.