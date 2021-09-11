/649565/حميدتي-المجتمع-السوداني-في-حاجة-إلى-التحصين-بالمفاهيم-الإسلامية-الصحيحة

في إطار سعيه للحد من ظاهرة التطرف والغلو وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى المجتمع السوداني، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن المجتمع السوداني في حاجة إلى التحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة، والقيم الفاضلة الكريمة لمواجهة مظاهر التطرف والغلو وأمراض العصبية والكراهية والعنصرية، التي بدأت تنتشر بكثرة داخل المجتمع السوداني، ولا تمثل الإسلام في شيء، ولا تشبه القيم السودانية الأصيلة القائمة على التسامح وقبول الآخر.

ختام الدورة العلمية

وأضاف دقلو، لدى مخاطبته قي ختام الدورة العلمية لتخريج ألف طالب وطالبة في مجال الشريعة والتأصيل، أن هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في السودان، لا تنفصل عن واقعنا الذي نعيشه، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مما يستدعي وقفة مع أنفسنا لتقييم أوضاعنا الحالية لنسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان.

مسئولية العلماء

وأشار إلى أن المسئولية تقع على عاتق العلماء والدعاة والشيوخ لنشر رسالة الإسلام السمحة، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه الإسلام والمسلمون تحديات عظيمة.

دوت الخليج

وأكد دعمه ومساندته لكافة البرامج التي تهدف لترقية المجتمع، على أن تشمل تلك البرامج جميع ولايات السودان.