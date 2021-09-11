/649569/الظهور-الأول-كريستيانو-يشارك-مع-مانشستر-يونايتد-اليوم

ينتظر عشاق ومحبوا الدورى الإنجليزى ومرة القدم في جميع الأنحاء الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه مانشستر يونايتد فى مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، فى الرابعة عصرا على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانضم كريستيانو رونالدو إلي الشياطين الحمر الصيف الحالي قادماً من نادي يوفنتوس الايطالي ليعود إلي الفريق الذي بدأ ولمع إسمه من خلاله.

أرقام رونالدو مع مانشيستر يونايتد: لعب رونالدو لنادي مانشيستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009 لعب رونالدو خلال تلك الفتره 292 مباراة، سجل خلالها 118 هدفًا، وصنع 69 هدفًا القاب رونالدو الشخصيه مع اليونايتد: حقق رونالدو علي مستوى الإنجازات الشخصية العديد من الجوائز أهمها الفوز بالكرة الذهبية عام 2008.

كما فاز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في موسم 2007–2008. بجانب فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسمي متتاليين (2006–2007, 2007–2008) كما فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا عام 2008. الفوز بكأس العالم للأندية (2008) الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات مواسم (2006–2007، 2007–2008, 2008–2009) كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة (2003–2004 ) كأس الرابطة الإنجليزية مرتين ( 2005–2006، 2008–2009) كأس الدرع الخيرية مرتين (2007، 2008 ).

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة اليوم : في حراسة المرمي: دافيد دي خيا لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - وان بيساكا ماتيتش - بول بوجبا جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود كريستيانو رونالدو. أول تعليق من كريستيانو رونالدو كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد.

السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.