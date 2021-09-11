/649572/ميسي-ونيمار-خارج-قائمة-باريس-سان-جيرمان-لمواجهة-كليرمونت

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه اليوم السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.

وضمت قائمة كلا من:

عبدو ديالو – جوليان دراكسلر – كيلور نافاس – جيانلويجي دوناروما- فينالدوم – هيريرا – أشرف حكيمي – بريسنل كيمبيمبي – ماركينوس – كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – رافينيا – دانيلو بيريرا – سيرجيو ريكو – كيرير – إيبيمبي – بيتشيابو – يانسان – بيتومازالا – نونو مينديز – جايا – لوتيليه.

وخلت القائمة من تواجد كلا من، ماركو فيراتي وسيرجيو راموس وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

ويعتلي سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل كليرمون في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

أعلن “يويفا”رسمياً إيقاف آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان ثلاثة مباريات، وذلك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة مانشستر سيتي في نصف نهائي الموسم الماضي.

كيليان مبابي

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.