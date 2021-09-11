دوت الخليج ينشسر كشف حساب النائب نادر مصطفى خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائب نادر مصطفي ، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

الجلسات العامة

حضر النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، 21 جلسة عامة ، إضافة غلى استخدام 7 أدوات رقابية من خلال تقديم استجواب لوزير الإعلام أسامة هيكل لإرتكابة مخالفات وعدم قيامه بمهام وزارة الإعلام وعلى أثره تقدم وزير الإعلام باستقالته، كما تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تأخر تأهيل وازدواج طريق ههيا الزقازيق رغم كثرة الحوادث عليه.

الزيارات الرسمية

كما شارك النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حضور 4 فعاليات وندوات، إضافة الى 19 زيارة رسمية و 11 زيارة ميدانية.

وتقدمم النائب نادر مصطفي ، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 98 طلب خدمي، إضافة إلى حضور 20 اجتماعا باللجان النوعية .

دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.