عاجل- وزيرة التضامن: هناك طفرة حقوقية.. والدولة تستهدف الاستثمار فى البشر

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاحتماعى، إن هناك طفرة حقوقية ليست نتاج سنة لكن سنوات من التشريع وتوفير رعاية اجتماعية متكاملة، وكان التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.





وأضافت القباج، خلال الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الدولة تستهدف الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصرى وإيجاد البيئة الداعمة للاستثمار فى البشر، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى 2015 وهو برنامج تنموى استثمارى مشروط.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن 46% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من الأطفال و26% من ذوى الإعاقة و12% من المسنين، بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين فى مصر،

ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

يذكر أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.