عاجل.. وزير العدل يرد على مطالبات إلغاء خانة الديانة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مروان، خلال الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الدستور يؤكد أن لكل طائفة شريعتها وأحوالها الشخصية، وهو ما يتطلب إثبات رسمى للديانة.

ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.