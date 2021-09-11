جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد، وهناك مواد أخرى تخدم على هذا الحق مثل المساواة وعدم التمييز، وهذا الحق مترجم فى كثير من القوانين والممارسات.





وأضاف مروان، خلال الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن قانون بناء وترميم الكنائس وصل إلى 2000 كنيسة. وأوضح أن هذه القوانين والممارسات بددت جو التطرف، مؤكدًا أن مصر تعيش أزهى صور حرية الدين والمعتقد، منوهًا بأن قانون العقوبات يعاقب من يشوش على الشعائر الدينية أو من يستهزأ بمحفل دينى. ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- وزير العدل: مصر تعيش أزهى صور حرية الدين والمعتقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.