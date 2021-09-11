الزراعة: 185 مليون جنيه تمويل للمشروع القومى للبتلو

جدة - نرمين السيد - قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد 185مليون جنيه لـ1077 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى 12.488 ألف رأس ماشية.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد، أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 5.3 مليار جنية لأكثر من 33 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 362 ألف رأس ماشية.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وأصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حاليا 5.1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية. أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).