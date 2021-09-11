فيديوجراف- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. خريطة طريق

جدة - نرمين السيد - انطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، صباح اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.





ويكشف الفيديوجراف التالى أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات.

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