عاجل- طارق الخولى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز حقيقى غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخولى فى حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك إرادة سياسية متوفرة لدعم جميع فئات المجتمع، والاستراتيجية الوطنية إنجاز حقيقى على أرض الواقع وهذا لم يحدث من قبل، مؤكدا أن الإدارة السياسية لم تعد تعطى مسكنات إلى مشكلات المجتمع.

ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل.