عاجل- رئيس مؤسسة ماعت: استراتيجية حقوق الإنسان تقدم كبير للمجتمع المدنى

وأضاف عقيل، على هامش حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية هى "أم" يخرج منها عدد كبير من الاستراتيجيات تساعد المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن التقارير التى تقدمها الدولة عن أوضاع حقوق الإنسان تصل إلى الخارج، وأن الاستراتيجية تقدم كبير للمجتمع المدنى والدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، الآن تسعى إلى الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع منظمات حقوق الإنسان.
ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
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