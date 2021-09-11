عاجل.. السيسى: أحداث 2011 كانت إعلان شهادة وفاة للدولة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه بعد أحداث 11 يناير 2011 أكد فى حضور الإعلامى شريف عامر والكاتب إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة سياسية واقتصادية ودينية وإعلامية وثقافى، مضيفًا: "كلامى متغيرش، ومقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية، أنا قلت إن أحداث 2011 كانت فى تقديرى إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية، نتيجة التحديات".





وأضاف السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه كان هناك تحديات كثيرة مع وجود عنصر منذ 90 عاما ينخر فى عظم وعقل ووعى الإنسان فى مصر، معلقًا: "لازم تكونوا عارفين إن لو فيه حركة تنمية عالية فهى أساس للبناء لا نستطيع أن نغفله". ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

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