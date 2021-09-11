عاجل.. السيسى: لم أصطدم مع المؤسسات الدينية فى مسألة توثيق الطلاق

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحضار الإعلامى شريف عامر لولى أمر طالب من الهجرة غير الشرعية، قائلا: "تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد تخليه يفكر فى الإعدادى يهاجر بشكل غير شرعى".





وأضاف السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: "نستطيع أن نقول كلام جميل ومترتب ولكن كيف نحوله إلى ممارسات فعلية، أنا اتكلمت عن الخطاب الدينى وموضوع توثيق الطلاق ومنشفتش دماغى مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده، أنا سبت الموضوع يتفاعل مع المجتمع ومع المؤسسة الدينية ولم اصطدم معها احتراما لمنطق الزمن وتغيير الناس، ومش بسهولة نعمل ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد وغير الاعتقاد". ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

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