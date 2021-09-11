عاجل- القباج: أنشطة مشتركة للشباب المسلمين والمسيحيين للقضاء على التعصب

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أفردت مساحات كبيرة جدا فى مجال الحق فى التعليم، كما أعطت مساحات للشباب للتعبير عن آرائهم عن طريق المنظمات المجتمعية.





وأضافت القباج على هامش حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك تعاون بين وزارتى الشباب والثقافة والمؤسسات الدينية، لتنوير الشباب، بالإضافة إلى توحيد الرؤية فى مجال ختان الإناث وزواج القاصرات. وأوضحت، أن الوزارة تعقد أنشطة مشتركة للشباب المسلمين والمسيحيين بهدف الدمج والمشاركة للقضاء على التعصب واحترام الآخر على أساس المواطنة. ويحضر الجلسة الكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

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