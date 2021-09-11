الرئيس السيسي: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة.. وحركة التنمية الأساس لبناء حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة المصرية فى أعقاب 2011 كان لديها تحديات كثيرة ".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، أن المعنى كان عيش حرية عدالة اجتماعية، ساعتها قلت إن الثورة إعلان وشهادة وفاة لدولة".

وتابع إن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه، مستائلا: "كيف يمكن أن نتحدث عن ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلاب بدون البناء".

وأوضح: "من يومين الأستاذ شريف عامر كان جايب ولى أمر من الهجرة غير الشرعية لطالب في الإعدادى.. تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يفكر في الهروب خارج البلاج.. طالب يطلب من والده 25 ألف جنيه للهجرة غير الشرعية.. هل التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية بالطريقة دى.. أولاد في سن 14 و15 سنة يسيب مصر ويهاجر بطريقة غير شرعية لأنه فاقد الأمر.. ورايح يستفيد من القوانين الموجودة في إيطاليا بسبب سنه واستمراره لسن أكبر".

وتابع الرئيس السيسى: "هناك مقاربة تنظيرية مهمة والأهم المقاربة التنفيذية لكل ما تم طرحه في الحلقة النقاشية هيكون مجرد كلام مقبول ومرتب.. الأهم تحويل الكلام إلى ممارسات فعلية.. ونستطيع أن نقول كلام جميل وازاى التحويل.. اتكلمت عن الخطاب الدينى.. ولما قولت عن موضوع توثيق الطلاق هل أنا نشفت دماغى مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده .. لا.. تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع.. منعا للصدام.. احتراما لمنطق الزمن والتغيير".