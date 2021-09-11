/649575/إصابة شخصين في-حادث-تصادم-سيارتين-ملاكي-بطريق-السويس

شهد طريق السويس الصحراوي، اليوم السبت، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي تسبب في انقلاب سيارة ثالثة، و تم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي تسبب في انقلاب سيارة ثالثة، و تم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

تفاصيل الحادث تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من الخدمات الأمنية مفاده وجود حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وأتضح تصادم سيارتين ملاكي وتصادف مرور سيارة ثالثة، وخلال تفادى الحادث انقلبت مما نتج عن إصابة شخصين أحدهما بخلع فى الكتف والآخر اشتباه بكسر فى فقرات العنق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى .

وفي سياق أخر اليوم شهدت محافظة الغربية، مصرع شاب مقيم مدينة المحلة الكبرى، نتيجة سقوطه من القطار بعدما حاول منع أحد المتهمين مجهول الهوية من سرقة هاتفه بالإكراه، فقام المتهم بدفعه من القطار ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

بتر يده وقدمه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى «امجد.ا.ا» مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته.

وكشفت تحريات رجال المباحث الاولية، أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة عائدا للمحلة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود، اعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول الضحية منعه قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التي أودت بحياته.