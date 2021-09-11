/649576/ماس-كهربائي-تحريات-المباحث-كواليس-تفحم-كامل-لمحتويات-شقة-شقيق-المطرب-سمسم-شهاب-بالوراق

أجرى ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، معاينة لشقة شقيق المطرب الشعبي «سمسم شهاب»، بعد نشوب حريق هائل، بها بمنطقة الوراق، و أتضح من خلال المعاينة الأولية، تفحم كامل لمحتويات الشقة، من أثاث ومتعلقات بسبب قوة الحريق، دون أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المعاينة الأولى لشقة شقيق المطرب الشعبي «سمسم شهاب»

واستمع ضباط المباحث لأقوال شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، وهو صاحب الشقة، وأكد عدم وجود شبهة جنائية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق.

إندلاع حريق شقة شقيق المطرب سمسم شهاب

ويجري ضبط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في إندلاع حريق بشقة شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، حيث أنقذت العناية الإلهية وأهله من كارثة، بعد أن اشتعل حريق ضخم بشقته في منطقة الوراق، ما أدى إلى تفحم محتوياتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تعذيب كلب، على يد شخص بمنطقة دار السلام.

بالفحص، أمكن التوصل إلى أن ناشر مقطع الفيديو عبر التواصل الإجتماعي، مالكة مؤسسة حماية الحيوان، وقررت بأن المقطع المشار إليه تم تصويره بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام في القاهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم تحديد وضبط المشكو في حقه وأتضح أنه عاطل، مقيم بالعقار محل الواقعة وبصحبته الكلب الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تدريب الكلب والتمكن من السيطرة عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.