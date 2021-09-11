تنفيذ  3442 مشروع  خلال الثلاث سنوات الأخيرة بتكلفة إجمالية 67.5 مليار بالبحيرة

/649580/تنفيذ- 3442-مشروع- خلال-الثلاث-سنوات-الأخيرة-بتكلفة-إجمالية-675-مليار-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن السبع سنوات الماضية منذ تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً و داخلياً، تعد رحله إنجاز شهدت تحديات صعبة في جميع المجالات لتشهد مصر بعدها طفرة وثورة غير مسبوقة من التنمية والبناء في كافه القطاعات والمرافق بالإضافة إلى للأمن والأمان والاستقرار وقيام مجتمع متكامل يتمتع فيه الجميع بحقوقهن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشاريع محافظة البحيرة

ويعمل أيضا على القيام بواجباته على أكمل وجه، لنجني ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين، ولتتبوء مصر مكانتها وريادتها عالمياً وأفريقياً وعربياً.

مشيراً أن محافظة البحيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس، وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل، شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

تنفيذ 3442 مشروع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بتكلفة إجمالية 67.5 مليار بالبحبرة

وأشار آمنة أن ما تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تنفيذ ما يقرب من 3442 مشروع بتكلفة إجمالية 67.5 مليار جنيه تم الانتهاء من 2750 مشروع بتكلفة 30.5 مليار جنيه وجاري العمل ب 692 مشروع بتكلفة 37 مليار جنيه، ومنها 165 مشروع فى قطاع مياه الشرب والصرف بتكلفه اجماليه 14 مليار جنيه

بالإضافة إلى مجال التعليم تم انشاء 298 مدرسة بتكلفه 1.9 مليار جنيه، وفى قطاع الري تم انشاء 4 محطات صرف زراعي ب 1.2 مليار، وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 41 مشروع ب 1.6 مليار.