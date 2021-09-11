أحمد سعد يحصد جائزة أفضل تتر عن مسلسل «الاختيار 2» برفقة زوجته..«صور»

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دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان أحمد سعد وزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني.

أحمد سعد يحتفل بجائزة أفضل تتر

واحتفل سعد بالجائزة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر عدة صور من الحفل، جمعته إحداهما بزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك في أحدث ظهور لهما بعد عقد قرآنهما".

وعلق سعد على الصور قائلًا: "الحمدلله جائزة أحسن تتر مسلسل الاختيار.. شكرًا كل فريق العمل".

أحمد سعد يحصد جائزة أفضل أغنية

كما حصد الفنان أحمد سعد على جائزة أفضل اغنية فى ٢٠٢١ علي أغنيه «رساله» من مجلة دير جيست.

ونشر أحمد سعد صورتين له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع «انستجرام» ، وعلق "الجائزه الثانية علي اغنيه رساله احسن اغنيه ٢٠٢١ ".

حفل توزيع جوائز دير جيست

وأقيم مساء امس حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

يتوافد على الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.

وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.

أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» لأحمد سعد

جدير بالذكر، أن أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» تحمل اسم «روحنا في إيدينا»، وهي من غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

مسلسل «الاختيار 2» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.