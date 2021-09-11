/649583/المقابل-المادي-سر-تعثر-مفاوضات-المصري-مع-إيهاب-جلال-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مصدر بالمصري أنه تم التفاوض مع إيهاب جلال وطلب الأخير الحصول على مبلغ مليون و200 ألف جنيه شهرياً، مع حصوله على مقدم تعاقد على سبيل المنحة بقيمة راتب ثلاثة أشهر.

وأكد المصدر أن إيهاب جلال تمسك بالحصول على قيمة راتب الثلاثة أشهر كاش، فيما تمسك المصري بسداد القيمة المالية البالغة 3 مليون و600 ألف جنيه على أقساط، وهو ما رفضه إيهاب جلال لتفشل المفاوضات.

ويمتلك إيهاب جلال خلال الوقت الحالي عرض جاد من نادي بيراميدز، لتولي مسئولية الفريق بداية من الموسم الجديد، و يقوم المدرب خلال الوقت الحالي بدراسته بعد فشل مفاوضات المصري. وفي نفس الوقت توقفت مفاوضات المصري مع هشام محمد لاعب الأهلي السابق توقفت بعد فشل التعاقد مع إيهاب جلال، خاصة أن الأخير هو الذي أوصى بالتعاقد مع اللاعب.

وكان المصري تعاقد مؤخراً مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق براتب 6 ملايين جنيه سنوياً، بينما يحصل عمرو مرعي الوافد الجديد من طلائع الجيش على 6 ملايين ونصف في الموسم الواحد أيضاً.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف

ويليه شكرى نجيب برصيد سبعة أهداف، بينما يعتلى جناح الفريق أحمد مدبولى صدارة صانعى الأهداف.