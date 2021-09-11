/649584/اتجاه-في-الزمالك-لإعارة-جنش-الموسم-المقبل

كشف مصدر بنادي الزمالك عن وجود اتجاه قوي لدى الإدارة لإعارة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع الحارس مؤخرا لحسم مصيره في الموسم الجديد، بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وأصبح الاتجاه الأقرب خروج جنش للإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد، وذلك في ظل وصول العلاقة بين اللاعب وكارتيرون إلى طريق مسدود. ومن المقرر أن يدرس جنش خلال الفترة الحالية العروض المقدمة له، قبل أن يستقر على وجهته المقبلة.

وكان جنش اعترض على جلوسه بديلاً لمحمد أبوجبل في مباراة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المنقضي، الأمر الذي رفضه كارتيرون مؤكداً أنه صاحب القرار الأول.

محمود شبانة

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك أمس

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.