/649585/حاولت-أهون-على-الطبيب-فأهاني---أقوال-الممرض-في-واقعة-السجود-للكلب-أمام-جهات-التحقيق

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، صرف الممرض الضحية في واقعة السجود للكلب، من سرايا النيابة العامة بعد الاستماع لأقواله، وكما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل صرف الممرض الضحية في واقعة السجود للكلب، من سرايا النيابة العامة

أقوال الممرض

وقال الممرض الضحية أثناء التحقيق معه حول الواقعة: « إنه يشعر بذل شديد ولا يستطيع النظر في وجه أبنائه وأسرته».

وأكمل الضحية : «كل ده علشان حاولت التهوين على الطبيب قائلا له ده كلب، إلا أن هذه الجملة لم تعجبه وقرر إهانتي وأمر بمعاقبتي كما ظهر في الفيديو عبر التواصل الإجتماعي فيسبوك».

النائب العام

جدير بالذكر قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

وظهر في الفيديو عبر التواصل الإجتماعي فيسبوك، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، الطبيب والكلب والممرض الضحية، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأمن بالمستشفى شاركا في تعنيف الممرض المسن.

فيما نجحت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تتبع الفيديو، وحددت شخصية الطبيب، وهو «عمرو خيري»، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، الذي أعلن أن الفيديو حقيقي عدا الجزء الأخير المتعلق بالصلاة للكلب، وأن الفيديو كله كان على سبيل المزاح.

نص المادة

وطبقا لنص المادة 98 عقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى جريمة التنمر التي تعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر طبقا لنص المادة 309 عقوبات.