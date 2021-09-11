/649587/محمد-عزمي-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-مدخل-لتعزيز-الأمن-القومي-والمجتمعي-المصري

أشاد النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها أمل نحو مستقبل أفضل وجمهورية جديدة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلال اطلاق الاستراتيجية التي تتبناها خلال 5 سنوات، قادمة لحماية حقوق الانسان والالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لممارسة حقوقية سليمة و مرحلة متطورة فى أداء الحكومة والجهات التنفيذية المنوط بها ادارة ملف حقوق الانسان فى مصر، كما أنها تلزم المجتمع والدولة بتنفيذ اجراءات حقوق الانسان على مدار 5 سنوات قادمة.

حقوق الإنسان فى مصر

وقال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن اطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تهدف لتوضيح كيفية تحسين ممارسة حقوق الانسان داخل مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أنها علامة فارقة فى حياة الدولة المصرية ومدخل لتعزيز الأمن القومي والمحتمعي .

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.