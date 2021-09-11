طارق الخولي: نحن في حاجة إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية «فيديو»

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قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اننا نعيش مشهد جديد يدعوا إلى التأمل، حيث ان الدولة بعد تثبييت مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، اصبحت تبحث عن التطوير في حقوق الإنسان، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كلمة النائب طارق الخولي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس

وأضاف الخولي خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نحن إزاء برلمان جديد، خاض دور انعقاد وحيد، يسعى إلى تادية ادواره بشكل جيد.

وأشار النائب طارق الخولي:" الرئيس السيسي استخدم صلاحياته في الإفراج عن الشباب، وهم في حاجة ماسة للدمج المجتمعي وذلك عن طريق التشريعات التي تساعد في هذا الدمج.

ولفت إلى أن يجب الاسراع في قانون الأحوال الشخصية والذ يعد من اهم القوانين التي تساهم في حفظ حقوق وتوفير الرعاية للمراة والطفل، حيث أننا في نحن في حاجة إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من نقاط وبخاصة "توثيق الطلاق" لضمان حقوق المرأة والطفل”.

ونوه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن بعض الوزرات لم تنتهي من تشكيل وحدات حقوق الانسان، وبالتالي يجب على الجميع أن يسارع في عمل هذه الوحدات وذلك لانها مسئولة عن التنفيذ والمتابعة لهذه الاستراتيجية الوطنية.

ولفت إلى أن قانون الاجراءات الجنائية أيضا من القوانين الهامة التي تساهم في إرساء العدالة وحماية الشهود.