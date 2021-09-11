/649591/سامى-الشيشيني-يهنئ-رجالة-يد-الزمالك-بعد-حصد-لقب-كأس-السوبر-الإفريقي

هنأ سامي الشيشينى لاعب نادي الزمالك السابق فريق كرة اليد، وذلك بعد حصد بطولة كأس السوبر الإفريقي، والفوز علي غريمه التقليد النادي الأهلي وتأهله لكأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وأكد الشيشيني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الانجازات ليس جديدة على فريق كرة اليد بنادي الزمالك لأن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد.

وأضاف أن لاعبي الفريق يمتلكون الروح والمهارة والخبرة وبالرغم من تقدم النادي الأهلي في بعض فترات المباراة لكن الروح القتالية والخبرة قالت كلمتها في آخر لحظة بالمباراة.

وشدد الشيشيني على أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين ببطولة العالم للأندية، وسوف تكتب يد الزمالك تاريخا جديدا للنادي.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

موعد مباراة يد الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يواجه برشلونة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك يفوز على الأهلي

وفاز فريق اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه وذلك بعد الفوز على الأهلي 28-27 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة حسن مصطفى.

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 16-14، وسط مستوى هجومي قوي من الأهلي والزمالك أصبح في أزمة بعد طرد سيف الدرع مما ساهم في تقدم الأهلي.

في الشوط الثاني عاد الزمالك مرة أخرى، وسط مستوى مميز من يحيى الدرع وهتلر في الدفاع وفي أخر الثواني سجل الدرع نقطة الفوز من تسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27 ويصعد الزمالك إلى كأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الثاني تألقا من كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي ساهم بتصديات رائعة في فوز الزمالك وعدم اتساع الفارق في بداية الشوط الذي شهد تقدم الأهلي.