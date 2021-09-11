عمرو درويش: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُمثل طفرة كبيرة بالملف الحقوقي فى مصر

/649593/عمرو-درويش-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تمثل-طفرة-كبيرة-بالملف-الحقوقي-فى-مصر

أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنشيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أنها تُمثل طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان بمصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وثمن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، التكامل بين القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية مع الجهات المعنية، موضحا أنه سيساهم فى تخطى التحديات نحو أفق أكثر رحابة ومناخ عام يجمع أطياف المجتمع، ويؤكد حرص الدولة على تعميق مبادئ حقوق الإنسان.

منظمات حقوق الإنسان

وأوضح النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بالملف الحقوقي فى مصر ، وتأتس ردا على التقارير المغلوطة التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

هذا ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.