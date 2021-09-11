/649595/سيف-الدرع-تعاهدنا-على-الفوز-ببطولة-كأس-السوبر-الإفريقي

أكد سيف الدرع لاعب فريق الزمالك لكرة اليد أن الفريق أدى مباراة قوية، مشددا على أن الفوز كان هو الهدف لكل لاعبي الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدرع:” “تعاهدنا على الفوز بالبطولة وهو ما تحقق، وأشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، كانت لدينا ثقة في الفوز رغم التأخر في النتيجة أكثر من مرة.مبروك لجماهير الزمالك وللشعب الزملكاوي الكبير ولإدارة النادي”.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة يد الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يواجه برشلونة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك يفوز على الأهلي

وفاز فريق اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه وذلك بعد الفوز على الأهلي 28-27 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة حسن مصطفى.

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 16-14، وسط مستوى هجومي قوي من الأهلي والزمالك أصبح في أزمة بعد طرد سيف الدرع مما ساهم في تقدم الأهلي.

في الشوط الثاني عاد الزمالك مرة أخرى، وسط مستوى مميز من يحيى الدرع وهتلر في الدفاع وفي أخر الثواني سجل الدرع نقطة الفوز من تسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27 ويصعد الزمالك إلى كأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الثاني تألقا من كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي ساهم بتصديات رائعة في فوز الزمالك وعدم اتساع الفارق في بداية الشوط الذي شهد تقدم الأهلي.