/649596/الرئيس-السيسي-2011-كانت-في-تقديري-بمثابة-شهادة-وفاة-للدولة-المصرية
قال الرئيس السيسي أن 2011 كانت في تقديري بمثابة شهادة وفاة للدولة المصرية، مضيفا أن التحديات كانت كبيرة مع وجود عناصر استمرت لـ 90 عام تنخر وتهدم في الدولة.
الرئيس السيسي: 2011 كانت في تقديري بمثابة شهادة وفاة للدولة المصرية
ولفت الرئيس السيسي خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه حيثق أنه لا يمكن الحديث عن الممارسات الحقوقية بين الطلاب بدون ان يكون هناك بناء.
وتابع :" الاستاذ شريف من يومين كان مستضيف والد واحد من الهجرة غير الشريعة حيث انه كان في اعدادي، ولكن هذا الطالب لم يتلقى تعليم جديد للهروب خارج البلاد".
ونوه الرئيس السيسي:" أننا نستطيع أن نقول كلام جميل يقبله الناس ولكن الاهم تنفيذه:"
واكد الرئيس السيسي انه ليس من السهل ان نقوم بعمل ممارسات في احترام الأخر، حيث ان الحرية الدينية هي حق للجميع، فلاصل في الموضوع هو حرية المعتقد، ولكن المجتمع على مدار 90 سنه كامن يتم صبغة بفكر معين".
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