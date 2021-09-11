عاجل.. السيسى: نلتزم بحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تلتزم بحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق فى التقاضى، وطالما تبنت مصر حرية الفكر والإبداع والتفكير، حيث يحظى هذا المجال بتشجيع مباشر من قيادة الدولة.

وأوضح الرئيس، أن الدولة المصرية تؤكد على قيم المواطنة والتسامح والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، مؤكدا أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يهدف لدعم وتعزيز العمل بحقوق الإنسان فى جميع الجهات.

وأشار الرئيس إلى أن الدستور حقق نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، كما أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المواطنة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح الرئيس، أن إسهامات المجتمع المدنى واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.