جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه صادق وأمين فى كل ما يطرحه، مضيفًا: "أنا استوعبت موضوع وثيقة الطلاق، قانون الأموال الشخصية يتيح لى أعمل كده، أنا بتكلم كدولة مش فى مواجهة مع حد".





وأضاف السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن قانون الأحوال الشخصية يتيح له توثيق شهادات الطلاق لأن عليه حقوق وواجبات. وأكد أنه ليس منحازا إلى المرأة ولكنه يحاول أن يعطيها حقها، الذى تم انتهاكه فى الماضى، مشددًا على أن إشكاليات الدولة فى 2011 وراء عدم احترام حقوق الإنسان. ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، ونفين القباج وزيرة التضامن والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: لست منحازا للمرأة ولكن أحاول منحها حقوقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.