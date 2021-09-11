عاجل.. السيسى: هناك شعوب تحركت بحسن نية أو سوء نية لتدمير بلادها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن بعض دول الجوار كان لديها عقلية قاطرة لهذه الأمم ولكن حجم الفاصل بين العقلية القاطرة التى تنظر للدولة ومستقبلها لا يتوافق مع واقع الدولة، وبالتالى تحركت الشعوب سواء بحسن نية أو سوء نية لتدمير بلادها على أمل أن هذه التدمير سيؤدى إلى بناء أفضل، معلقًا: "لو كنت قلت الكلام ده فى 2011 كنتوا هتقولوا الراجل ده بيمثل النظام، ولكن أنا بقول الكلام ده بعد نتائج التجربة ومش هاقول أسماء دول".

وأوضح أن هناك دولة لديها 16 مليون لاجئ منهم 2 مليون فى الأردن و2 مليون فى لبنان و2 فى تركيا، وجوه معسكرات لاجئين لـ10 ملايين، مضيفًا: "10 سنين، الواد أو البنت اللى كان عمره 6 سنين دلوقتى بقا عنده 16 سنة، ياترى الأم عاملة إزاى؟".

وتابع: "أنا بتكلم بحب شديد أنا عايزها قد الدنيا بكل المعايير والقيم، وربنا أعلم بما فى نفسى".

وأشار إلى أن هناك معسكر فى هذه الدول يقوم بتزويج الأطفال من أجل إخراج متطرفين وقتلة، مضيفًا: "ياترى اللى كان بينظر للدولة دى هدفه تكوين أجيال من الإرهابيين يفضلوا يخربوا فى المنطقة لمدة 50 سنة قادمين".

ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج وزيرة التضامن والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.