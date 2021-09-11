عاجل.. السيسى: لو معايا تريليون دولار سنويا حسبونى على الأداء

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن مشكلة الزيادة السكانية، متساءلا: "من يستطيع توفير مليون فرصة عمل سنويا، ويقدر يعمل نظام تعليمى لـ22 مليون، وتأمين طبى لـ100؟".





وأضاف السيسى، أن دولة مثل مصر تريد إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويًا، مضيفًا: "لو الرقم ده موجود حسبونى وحاسبوا الحكومة على الأداء". ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج وزيرة التضامن والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

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