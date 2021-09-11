عاجل.. السيسى: وضعنا العديد من التشريعات لضمان الحقوق السياسية

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس، إلى أنه تم وضع العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن حقوقه السياسية.

وأضاف الرئيس على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر الدولة ذات التراث الدينى مستمرة فى بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على التسامح ومكافحة العنف والتطرف، وضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات.