عاجل.. السيسى عن مشكلة طالبة أسيوط: العلاج يتقدم لأى إنسان

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن مشكلة طالبة أسيوط التى تعرضت لحادث قائلا: "العلاج يتقدم لأى إنسان على أى مستوى".





وأضاف السيسى: "إحنا مش قادرين نقدم علاج، بنقدم علاج تميزى، وهو ده كلام هو فيه دولة كده فى العالم، ده حق، أقول إيه بس أنا بتكلم بعد 7 سنين وممكن وزيرة الصحة تزعل". وأوضح أنه تدخل بمبادرات لحل قضايا بعينها مثل فيروس سى والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية وإنهاء قوائم الانتظار، مضيفًا: "النظام المفروض يحل مشاكل الدولة، الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة والحكومة هيزعلوا منى، إحنا أمناء مع أنفسنا، أنا كلامى مخلص أمين شريف فاهم واعى، والوعى أحد أهم حقوق الإنسان فى بلادنا". ويحضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج وزيرة التضامن والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

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