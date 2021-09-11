عاجل.. السيسى يوجه بدمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدولة حرصت على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم، والتعرف على الثقافات المتعددة.

وأشار الرئيس، إلى أن مصر استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تمكين المرأة، مؤكدا أن الاستراتيجية نابعة من فلسفة وطنية مصرية، تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصرى.

ووجه الرئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بتنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية، كما دعا الحكومة إلى ضمان التوزيع العادل بثمار التنمية، وتعزيز التواصل مع المجتمع المدنى والتنفيذ الفعال لقانون المجتمع المدنى، للعمل كشريك أساسى فى جهود التنمية.