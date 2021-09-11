المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة...

جاءت الجولة التفقدية عقب زيارته لديوان محافظة الإسماعيلية لاستعراض خطط الهيئة فى تقديم الخدمات الطبية العلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة بأعلى مستويات الجودة .

رافق التلواني خلال جولته عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث بدأوا بزيارة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة وأقسامها الداخلية، والرعاية المركزة بالمستشفى، ثم وحدة صحة الأسرة بالكيلو 11، وانتهوا بتفقد سير العمل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

شدد التلواني على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية وكافة الأدوية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة.

جاءت جولته لوحدة صحة الأسرة بالكيلو 11، للوقوف على مدى جاهزيتها للتسجيل من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وعلى هامش الجولة عقد التلواني اجتماعًا مع مدراء الإدارات المختلفة بفرع الهيئة بالإسماعيلية، لمناقشة أهم محاور الجولة التفقدية، بالإضافة إلى بحث خطط الفرع التشغيلية في المرحلة المقبلة ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذها، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

رافق التلواني خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية عدد من قيادات الهيئة، وهم :-

د. عادل تعيلب_ مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. محمد العقاد_ مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. أحمد بسيوني_ مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

اللواء حسن عبد الرسول _ مدير الأمن لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.