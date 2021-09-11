الرئيس السيسي: القانون يتيح لي توثيق الطلاق.. ولست منحازا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توثيق الطلاق، قائلا: "الموضوع مهم وأنا كإنسان بكون صادق وأمين.. اتكلمنا عن وثيقة الطلاق واستوعبت عدم الموافقة.. الأمور يتم استعابها.. قانون الأحوال الشخصية يتيح هذا الأمر.. انا بتكلم كدولة ولا أواجه أحد.. القانون يتيح لى توثيق الطلاق.. حد يتصور أنى منحاز.. لا والله .. الناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كده.. يمد رجله أوى وهى مش تاخد.. كل حاجة بتوازن حقيقى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل: "قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراضى بتوازن ووعى وفهم عميق لعورات وقضايا المجتمع بشكل وكفاءة عالية وده أمر مش سهل.. ممكن نعمل إجراء نتصوره إيجابى ونتصور أنه غير فعال.. اشكاليتنا في 2011 هى ما أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر.. بما فيها عدم احترام ممارسات الآخرين".