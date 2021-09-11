زيارات ميدانية لنواب المنوفية في مستشفى تلا «صور»

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شهدت مستشفى تلا المركزى بمحافظه المنوفيه امس الجمعه زيارة النائب كريم السادات عضو مجلس الشعب عن الدائرة وأيضا الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة أيرينى عطيه أسكندر مديره الاداره الطبيه بتلا وحثت الزياره على بناء مبنى اضافه للمستشفى الفتره القادمه وتحويل مستشفى تلا إلى مستشفى عام وشملت الزياره عده قضايا منها خدمه المواطنين والمرضى واستقبال حالات الطوارئ والاستعداد فى حالات الحوادث.

زيارات ميدانية لنواب المنوفية في مستشفى تلا

وقال النائب كريم السادات: “لابد من العمل على توفير الدواء على الدوام من أجل خدمة الأهالي”.

تفاصيل زيارة مستشفى تلا المركزي

وتابعت الدكتوره إيرينى عطيه اسكندر مديره الاداره الطبيه: “لن نسمح بأى شيئ يعوق خدمه المرضى”.

وأمر النائب كريم السادات مدير مكتبه الباشمهندس حماده حموده متابعه أحوال المستشفى أول بأول وتنفيذ تلقى الطلبات الخاصه من المواطنين تجاه ذلك من قرارات نفقة الدوله وخلافه وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة: “لقد أطلق علينا الجيش الأبيض والجيش هدفه خدمه الوطن ونحن أيضا فى خدمة المرضى”.

وقدم الطفل مقطوعات موسيقية على الاورج في لقاء شهد سعادة كبيرة بين الأطفال بعد سماع بعض المقطوعات بالإضافة لوصلات الضحك والهزار بين الأطفال في مستشفى 75375.

طفل في مستشفى 57357

وبالحديث مع والد الطفل الموهوب الذى أكتشف موهبة ابنه فى العزف على الاورج أكد أن يقدم له كل الدعم من أجل النجاح ومساعدة الأخرين.

وقرر والد الطفل الحضور كل شهر لمدة يوم لمستشفى سرطان الأطفال لتقديم الدعم النفسى والمادى للأطفال وذلك خلال تصريحات خاصة في الحوار الذي أجراه موقع دوت الخليج بإعداد الزميل معتز صبري.